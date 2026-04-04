¡Ruta Bogotá-Caracas se fortalece! LATAM potencia conexiones: sepa más

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La aerolínea LATAM Airlines Colombia anunció un incremento estratégico en sus operaciones con el fortalecimiento de su ruta entre Bogotá y Caracas.

Esta expansión no solo facilita el tránsito binacional, sino que posiciona a la capital colombiana como el puente para los venezolanos que buscan llegar a destinos clave en el continente.

De cuatro frecuencias al vuelo diario

Atendiendo al crecimiento de la demanda en este 2026, la aerolínea dejó atrás el esquema de cuatro frecuencias semanales para totalizar siete vuelos a la semana, informó en sus redes sociales dgaviación.

El servicio es operado en modernos equipos Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros, lo que representa un aumento significativo en la oferta de asientos disponibles desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Conexión total: Miami, Lima y Santiago

El atractivo de este fortalecimiento de la ruta es la optimización de los tiempos de escala. Al tener un vuelo cada día, LATAM permite a los viajeros venezolanos conectar de forma casi inmediata en el Aeropuerto El Dorado hacia:

Miami (EEUU): Una de las rutas más solicitadas por la comunidad venezolana.

Santiago de Chile y Lima (Perú): Facilitando la reunificación familiar y los viajes de negocios hacia el sur.

Con este nuevo itinerario, el tiempo de espera en el centro de conexiones (hub) de Bogotá se reduce drásticamente.

Los pasajeros ahora cuentan con mayor flexibilidad de horarios, permitiendo que un viaje desde Caracas hacia el Cono Sur o Norteamérica sea mucho más fluido y cómodo, lo que evita pernoctas innecesarias en la capital colombiana.

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