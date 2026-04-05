Metro de Caracas y Los Teques unifican planes de mantenimiento: detalles

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Con el compromiso de elevar la calidad del transporte ferroviario, los presidentes de la C.A. Metro de Caracas, Carlos Silva, y Metro Los Teques, Paola Artahona, concretaron una alianza estratégica.

Durante el encuentro, las autoridades establecieron una hoja de ruta técnica que prioriza el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de trenes.

Asimismo, se acordó un plan de optimización para la estación terminal Las Adjuntas, principal punto de transferencia donde convergen ambos servicios, agrega un reporte en NDP.

Esta colaboración busca unificar los planes de gestión bajo un enfoque de seguridad y conectividad, permitiendo que la red funcione como un sistema integral para los usuarios.

Al respecto, la presidenta del Metro de Los Teques, Paola Artahona, destacó que este acercamiento técnico fortalece los protocolos internos y la capacidad de respuesta de ambas instituciones.

Por su parte, Carlos Silva señaló que la iniciativa apuesta por un modelo de gestión basado en la innovación y la calidad del servicio público.

Este acuerdo consolida la interconexión entre Caracas y el estado Miranda.

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