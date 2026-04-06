Balance Semana Santa 2026: Delcy Rodríguez felicita a visitantes del Parque Nacional Morrocoy

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En un balance ofrecido este lunes desde el sector La Silsa, al oeste de Caracas, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, calificó como un "éxito rotundo" el operativo de la Semana Mayor 2026, resaltando un incremento del 10.51% en la movilidad nacional respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 13.651.680 movilizaciones turísticas.

En tal sentido, destacó que el estado Falcón se consolidó como el destino preferido de los venezolanos durante este asueto, liderando la lista con 1.770.984 visitantes.

En este contexto, la presidenta encargada envió un mensaje especial de reconocimiento a quienes eligieron las costas falconianas.

​"Quiero hacer un aparte especial para felicitar a los visitantes al Parque Nacional Morrocoy. Tuvimos un Morrocoy sustentable, con respeto a los derechos de la naturaleza, gracias a una planificación perfecta", expresó Rodríguez.

​Este resultado positivo en Morrocoy es fruto de la aplicación estricta de las normativas de protección impulsadas por el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec), un esfuerzo mancomunado que impulso junto al Ministerio de Turismo, Transporte y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

​Rutas religiosas y otros destinos

​El balance también destacó el fervor religioso en la capital y el resto del país. La Basílica de Santa Teresa (Nazareno de San Pablo) y la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria (Dr. José Gregorio Hernández) fueron los templos más concurridos en Caracas.

​A nivel nacional, otros destinos con alta afluencia de feligreses fueron la Basílica de la Chinita en Zulia, el Santuario de la Divina Pastora en Lara, y la Semana Santa en Vivo en Caripito, Monagas.

​Top de estados más visitados en 2026: ​La Guaira (1.702.714), Miranda (1.657.385), Anzoátegui y Aragua.