Adiós al papeleo: Venezuela lanza sistema de visado 100% digital

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha puesto en marcha un nuevo método digital para la gestión y solicitud de visados, simplificando los trámites para ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al país.

Bajo este esquema, quienes resulten aprobados recibirán su documento directamente a través de su correo electrónico, eliminando pasos presenciales innecesarios.

Proceso a través del portal web

​Los interesados deben realizar su registro y cargar la documentación requerida en el portal web de la Cancillería.

Para facilitar el proceso, el ministerio publicó un manual de orientación dirigido a personas extranjeras en condición de migración en tránsito o permanente, así como para aquellos que solicitan visa de turista.

​Los pasos generales incluyen:

​Registro en el portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

​Carga y verificación de documentos según el tipo de visa.

​Seguimiento del estatus del trámite en línea.

​Recepción del visado digital en la bandeja de entrada del solicitante.

​Recordatorio para ciudadanos estadounidenses

​En este contexto, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas precisó este lunes, a través de su sitio web, que los ciudadanos estadounidenses requieren obligatoriamente visa para viajar a territorio venezolano.

La sede diplomática instó a sus nacionales a seguir las instrucciones del nuevo sistema digital para asegurar que sus documentos estén en regla antes de planificar cualquier traslado.