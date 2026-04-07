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Adiós al papeleo: Venezuela lanza sistema de visado 100% digital

La Cancillería publicó un manual de orientación para las personas que deseen realizar el proceso

Por Genesis Carrillo
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 08:30 pm
Adiós al papeleo: Venezuela lanza sistema de visado 100% digital
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha puesto en marcha un nuevo método digital para la gestión y solicitud de visados, simplificando los trámites para ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al país. 
 
Bajo este esquema, quienes resulten aprobados recibirán su documento directamente a través de su correo electrónico, eliminando pasos presenciales innecesarios.

Proceso a través del portal web

​Los interesados deben realizar su registro y cargar la documentación requerida en el portal web de la Cancillería. 
 
Para facilitar el proceso, el ministerio publicó un manual de orientación dirigido a personas extranjeras en condición de migración en tránsito o permanente, así como para aquellos que solicitan visa de turista.

​Los pasos generales incluyen:

  • ​Registro en el portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • ​Carga y verificación de documentos según el tipo de visa.
  • ​Seguimiento del estatus del trámite en línea.
  • ​Recepción del visado digital en la bandeja de entrada del solicitante.

​Recordatorio para ciudadanos estadounidenses

​En este contexto, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas precisó este lunes, a través de su sitio web, que los ciudadanos estadounidenses requieren obligatoriamente visa para viajar a territorio venezolano. 
 
La sede diplomática instó a sus nacionales a seguir las instrucciones del nuevo sistema digital para asegurar que sus documentos estén en regla antes de planificar cualquier traslado.

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