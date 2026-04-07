¡Saque el paraguas! Inameh pronostica lluvias para estos 15 estados del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 7 de abril prevalecerán condiciones de inestabilidad atmosférica y se esperan lluvias con descargas eléctricas en al menos 15 estados de Venezuela.

En tal sentido, se estima que la nubosidad fragmentada observada durante la madrugada dé paso a precipitaciones más intensas y descargas eléctricas.

Pronóstico del Inameh

Durante la mañana prevalecerá nubosidad fragmentada en buena parte del país, resaltando mantos nubosos generadores de lluvias y algunos chubascos.

De acuerdo con el Ianmeh, en zonas de la Guayana Esequiba, Centro Norte Costero, Sucre, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Falcón, Lara, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Apure, Andes y Zulia.

A partir del mediodía, habrá incremento progresivo de la cobertura nubosa con precipitaciones de variada intensidad y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón, llanos occidentales, Los Andes y Zulia, sin descartar lluvias dispersas en la región central.

¿Cómo será el clima para la Gran Caracas?

Mientras que para la Gran Caracas, se prevé de parcial a nublado en la madrugada y la mañana con precipitaciones variables; en el resto del periodo se mantendrá cielo parcialmente nublado con lluvias o lloviznas al final de la tarde.

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