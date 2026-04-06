Subsidios

Cronograma de gasolina: qué placas surten del 6 al 12 de abril

Es importante recordar que el pago de la gasolina subsidiada se realiza exclusivamente de forma electrónica a través de BiopagoPDV.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 08:51 am
Cronograma de gasolina: qué placas surten del 6 al 12 de abril

El sistema de suministro de combustible en Venezuela inicia una nueva semana bajo el esquema de terminal de número de placa.

En tal sentido, entre este lunes 6 y el domingo 12 de abril, los usuarios del Sistema Patria podrán acceder a sus cupos mensuales de acuerdo con el cronograma oficial de distribución.

Calendario de distribución del 6 al 12 de abril

La programación se rige por el último número de la placa del vehículo o motocicleta:

  • Lunes 6 de abril: Placas que terminan en 9 y 0.

  • Martes 7 de abril: Placas que terminan en 1 y 2.

  • Miércoles 8 de abril: Placas que terminan en 3 y 4.

  • Jueves 9 de abril: Placas que terminan en 5 y 6.

  • Viernes 10 de abril: Placas que terminan en 7 y 8.

  • Sábado 11 de abril: Placas que terminan en 9 y 0.

  • Domingo 12 de abril: Placas que terminan en 1 y 2.

Es importante recordar que el pago de la gasolina subsidiada se realiza exclusivamente de forma electrónica a través de BiopagoPDV.

El uso de efectivo quedó eliminado para este esquema, por lo que el usuario debe disponer de fondos en el monedero de la Plataforma Patria o en sus cuentas bancarias asociadas al sistema.

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