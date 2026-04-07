Reunión en el Ministerio del Trabajo este 6 de abril: ¿Qué hablaron sobre el aumento salarial?

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En la sede del Ministerio del Trabajo, se llevó a cabo una reunión entre dirigentes sindicales nacionales y representantes del Ejecutivo para abordar la urgencia del ajuste salarial.

Marcela León, presidenta de la Alianza Sindical Independiente (ASI), aclaró que no se trata solo de pedir un número al azar, sino de reconstruir el salario sobre bases sólidas.

Nos estamos reuniendo, nos estamos ejercitando y practicando toda una serie de de análisis y debates sobre distintas fórmulas y propuestas de cómo reconstruir el salario la negociación colectiva y los demás derechos laborales, por supuesto estamos analizando todos los indicadores económicos, macroeconómicos

De igual manera, están analizando el impacto del crecimiento económico actual, la situación del tutelaje de EE. UU. y el efecto de las sanciones en los ingresos de la nación.

Los indicadores del impacto de ahora del tutelaje de EEUU, el tema de las sanciones y muchísimos más indicadores para poder definir el lapso de tiempo y cómo sería esa escala móvil de salario y cómo sería esa reconstrucción progresiva en función al crecimiento económico del país.

De acuerdo a León la reunión estaba prevista para el día 23 y fue suspendida, hoy tenemos una reunión a las 5 de la tarde y "en la reunión de la semana que viene se entregarán las propuestas formales".

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