Desmantelan fraude con venta de licencias de conducir: funcionario recibía pagos por Zelle a cambio de trámites ilegales

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Un oficial de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade quedó bajo arresto por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de licencias de conducir.

El acusado quedó identificado como Oge Waldersee, de 46 años de edad, quien compareció ante la corte por cargos de mala conducta de un oficial público y la realización de transacciones fraudulentas de licencias de conducir.

Los actos ilícitos se registraron mientras Waldersee trabajaba en la oficina del recaudador de impuestos.

Desmantelan fraude con licencias de conducir

La investigación se extendió por un mes, en coordinación con la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade. Dariel Fernández, portavoz de la Oficina del Recaudador de Impuestos, detalló que el empleado había sido transferido desde el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y se le vinculó con un caso criminal activo.

El reporte policial detalló que, el pasado 25 de marzo, un supervisor del acusado lo sorprendió cuando procesaba una licencia de conducir sin que el cliente estuviera presente en la sede, un requisito establecido por el estatuto de la Florida.

Fernández calificó el caso como grave y enfatizó que no se trata únicamente de una violación a la ley y a la confianza pública, sino también de un asunto de seguridad nacional.

Así operaba el trabajador público

Las autoridades indicaron que Waldersee extendía los plazos de licencias vencidas con información que recibía por medio de su teléfono celular.

Tras su detención, confesó haber realizado múltiples transacciones fraudulentas por las que recibió una compensación monetaria a través de la aplicación Zelle.

En un comunicado oficial, se informó que Waldersee Oge ya no trabaja en la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade.

Además, el equipo de cumplimiento revisa todas las transacciones asociadas con el acusado, reseñó Telemundo.

Waldersee permanece bajo custodia con una fianza de 7.500 dólares.

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