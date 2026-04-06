Siniestro vial en autopista de Miami-Dade: un conductor fallecido tras fuerte choque

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Un motociclista murió tras un accidente fatal se registró en la autopista Turnpike en Cutler Bay, Miami-Dade (EEUU).

Como consecuencia del choque, autoridades realizaron el cierre temporal de los carriles en dirección norte.

La víctima es un ciudadano de sexo masculino, quien chocó contra un vehículo en la autopista Turnpike cuando conducía su motocicleta, a la altura del marcador de milla 12, cerca de la salida hacia Caribbean Blvd, en Cutler Bay, según reportes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Motociclista muere tras fuerte choque

El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:25 de la madrugada de este lunes, cuando una motocicleta Suzuki colisionó con un sedán Nissan rojo que se encontraba en la misma vía.

Según las autoridades, el conductor de la moto, un hombre adulto, salió expulsado de su vehículo por el impacto y cayó sobre la carretera. El afectado sufrió heridas fatales que provocaron su muerte en el lugar.

Debido al accidente, los carriles con dirección norte permanecieron cerrados durante varias horas mientras se realizaban las labores de investigación y remoción de los vehículos involucrados.

El tráfico se desvió temporalmente hacia la calle SW 216, y las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestiones en la zona.

Investigan causas del fatal accidente

La FHP señaló que se realizará un reporte completo del accidente para determinar las causas exactas del choque.

Entre los factores que se investigan como posibles causas del fatal accidente figuran el exceso de velocidad, la visibilidad y las condiciones de la carretera en el momento del incidente.

Autoridades y cuerpos de emergencia hicieron un llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad y mantener la distancia segura entre vehículos.

La investigación sigue abierta y se esperan más detalles sobre el accidente y la identidad de la víctima, reseñó Telemundo.

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