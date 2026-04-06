Detienen a dos PNB "gestores": ofrecían varios servicios a través de WhatsApp

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo realizado en Charallave, estado Miranda, dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos por ofrecer servicios ilegales, aprovechándose de sus cargos.

La acción fue llevada a cabo por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal de Ocumare del Tuy, en el sector El Dividive.

Los arrestados fueron identificados como Xavier Eduardo Chirinos García, de 21 años, y Orlando José Rojas García, de 29 años, ambos adscritos a la División de Inteligencia Estratégica de la PNB, ubicada en el sector La Mata de Charallave

¿Por qué capturaron a dos pnb?

Se les acusa de cobrar por la verificación de antecedentes penales a través del Sistema Integral de Información Policial (Siipol), la base de datos administrada por el Cicpc.

Los oficiales utilizaban sus credenciales de acceso para ingresar al Siipol, un sistema al que no todos los funcionarios tienen acceso. Además de verificar antecedentes penales, también ofrecían servicios de chequeo del estatus de vehículos, cobrando $ 10 en efectivo por cada revisión.

Los detenidos también gestionaban trámites en diversas instituciones del Estado, incluyendo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como en lo relacionado con el Registro Civil Venezolano (RCV).

Estos servicios eran promocionados a través de grupos de WhatsApp compuestos por funcionarios policiales. Al momento de su arresto, los oficiales se encontraban en su tiempo libre.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube