Madre e hija mueren tras fatal accidente en vía Upata-San Félix: revelan posibles causas de la tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico accidente cobró la vida de una madre y su hija quienes viajaban en un vehículo particular, en la vía Upata-San Félix, en el estado Bolívar.

De acuerdo con los reportes del lamentable incidente vial, todo ocurrió en horas de la tarde de este sábado, cuando la mujer y su pequeña hija, de apenas un año de edad, sufrieron un fuerte choque. El hecho tuvo lugar a la altura del peaje de Palo Grande, en el municipio Piar.

Identifican a las víctimas del fatal accidente vial

La madre quedó identificada como María Cufatio Moreno, de 31 años de edad, según un reporte oficial.

Se pudo conocer que el vehículo en el que ambas viajaban sufrió un percance, el cual ocasionó la pérdida de control. El automóvil terminó por impactar contra un árbol, a un lado de la autopista.

Informes preliminares de los organismos de seguridad detalleron que el vehículo derrapó debido al asfalto mojado por las intensas lluvias que cayeron sobre la entidad.

Conductor del vehículo resultó herido

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se desplegaron de inmediato en el sitio para realizar las maniobras de extracción.

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado como Antony Fernández Odreman, de 32 años de edad, resultó herido. El hombre presentó un traumatismo encefálico moderado y fue trasladado por medios particulares hasta el Hospital Gervasio Vera de Upata, reseñó Notitarde.

Hasta el momento, las autoridades investigan el incidente vial para determinar las causas reales del trágico hecho.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube