Extraen un cuerpo sin vida en las riberas del Guaire: se trata de una mujer

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Comisiones de rescate del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron la tarde de este domingo la extracción de un cuerpo sin vida de las aguas del río Guaire, a la altura del municipio Baruta.

De acuerdo con la información difundida por el comandante del organismo, Pablo Palacios, el hallazgo se produjo inicialmente cuando transeúntes divisaron el cuerpo siendo arrastrado por la corriente entre los sectores de Plaza Venezuela y Colegio de Ingenieros.

De inmediato, se activó un protocolo de seguimiento que permitió interceptar los restos en el Puente Veracruz, en la jurisdicción de Las Mercedes.

En las labores de recuperación participaron de forma coordinada el personal de Rescate de los Bomberos de Caracas, junto a la Brigada de Atención de Emergencias (GRUMAE) y equipos de Vías Rápidas.

Mediante el uso de técnicas especializadas de descenso y extracción, los funcionarios lograron llevar el cuerpo a la superficie, constatando la ausencia de signos vitales.

Sin identificación

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima es una persona adulta de sexo femenino, quien no portaba vestimenta alguna al momento del rescate.

Debido a que no se halló documentación entre sus pertenencias o en las cercanías, la identidad de la mujer permanece como desconocida.

El cuerpo fue entregado a las autoridades competentes y trasladado a la medicatura forense de Bello Monte para las experticias de ley, con el fin de determinar las causas del deceso e intentar su identificación mediante métodos dactiloscópicos.