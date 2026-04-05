¡Urgente! Buscan a familiares de venezolanos tras fatal accidente en México

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La comunidad venezolana y colombiana en el exterior se encuentra conmocionada tras un fatal accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México.

Medios locales reportaron que el siniestro dejó un saldo desgarrador: dos miembros de una familia venezolana fallecidos y dos sobrevivientes que luchan por su vida en un hospital.

¿Qué pasó?

Según se pudo conocer, el grupo familiar, compuesto por cuatro personas, se desplazaba en una motocicleta por la carretera Chalco–Tezoquipan.

Al llegar a la altura del Tecnológico de Estudios Superiores, en La Candelaria Tlapala, fueron embestidos violentamente por un automovilista que, según reportes preliminares, no pudo evitar la colisión.

En el lugar de los hechos, el personal paramédico confirmó el deceso de Sherezade Cordero (25) y su hijo David (5).

Por otro lado, el padre de familia y una pequeña de 3 años resultaron con lesiones de extrema gravedad.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Un llamado desesperado: Están solos

La situación es crítica no solo por el estado de salud de los heridos, sino por su condición de vulnerabilidad: permanecen internados sin el acompañamiento de ningún familiar o allegado.

Ante ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó protocolos de búsqueda para localizar a sus parientes, ya sea que se encuentren dentro de México o en Venezuela, para que puedan hacerse cargo de los trámites médicos y la asistencia legal necesaria.

Del mismo modo, se conoció que el conductor del automóvil fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General adelantan las pesquisas para esclarecer las causas del siniestro.

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