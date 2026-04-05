Encontraron su cuerpo tirado en un caño: Cicpc investiga muerte de un sargento de los bomberos

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La comunidad de Maturín vivió una gran conmoción cuando un hombre fue encontrado sin vida en las aguas del caño Orinoco.

De acuerdo con medios locales, la víctima quedó identificada como Emilio José Fernández Pérez, de 48 años de edad, quien se desempeñaba como sargento activo de los bomberos del estado Monagas.

¿Qué ocurrió?

El cuerpo fue localizado cerca de las 10:00 de la noche, del pasado viernes, específicamente en el cruce de las avenidas Miranda y Orinoco, punto donde las autoridades iniciaron los trabajos correspondientes.

Tras el reporte del hallazgo, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó al sitio. Los funcionarios realizaron las maniobras necesarias para sacar el cadáver del agua y recolectar las primeras pistas en el lugar.

Otros detalles sobre el suceso

El cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar" (Humnt), donde los médicos forenses le realizarán la autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Hasta el momento, los organismos de seguridad no han dado detalles sobre cómo ocurrió la muerte del bombero. El caso continúa bajo averiguaciones.

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