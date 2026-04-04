Conmoción por el asesinato de  Yoleidy Zárraga: hallan al presunto homicida sin vida en un estacionamiento

Suscríbete a nuestros canales

Una estela de dolor y conmoción recorre el estado Falcón tras confirmarse un nuevo hecho de sangre con tinte pasional. Lo que inició como un presunto ataque en la oscuridad contra Yoleidy Zárraga (32) en el sector Yaracal 2.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Yoleidy se encontraba en el área de su vivienda destinada a un negocio de comida rápida cuando fue alcanzada por una bala.

Aprovechando la falta de alumbrado público, un hombre se aproximó y le propinó un disparo que le perforó el pulmón derecho, reveló la cuenta del periodista version_moron_gerardo.

Pese a que fue trasladada de urgencia al ambulatorio Doctor Henry Ventura y posteriormente al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas, la mujer ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Presunto móvil del crimen

Aunque las primeras versiones hablaban de un ataque por identificar, las investigaciones de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal Tucacas dieron un giro determinante.

Según el reporte, el presunto autor material fue identificado como José Gregorio Miranda Quintero (55).

Trascendió que Zárraga había puesto fin a la relación sentimental hace apenas unos días y lo había expulsado de la vivienda, acción que habría desencadenado la violenta reacción del hombre.

Tras cometer el femicidio, Miranda Quintero huyó del sitio en un vehículo de su propiedad. Sin embargo, horas después, las autoridades de seguridad localizaron su cuerpo sin vida en el estacionamiento de una quinta ubicada en el sector Aeropuerto de Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza.

Al sitio del hallazgo acudieron comisiones de Protección Civil, Polifalcón, la GNB y el Cicpc.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube