Fuerte oleaje voltea lanchas con turistas en Chichiriviche: revelan listado de los heridos

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Dos embarcaciones se volcaron en las costas del sector Los Peñones, en el municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón.

El accidente, que tuvo lugar el pasado sábado, ocurrió debido al fuerte oleaje que azota a la zona, lo que generó momentos de tensión entre los pasajeros.

De acuerdo con medios locales, los cuerpos de rescate, entre ellos Protección Civil y los Bomberos, se activaron para atender la emergencia. Aunque los reportes iniciales hablan de 19 pasajeros en total entre ambos botes, las autoridades se centraron en auxiliar a quienes resultaron heridos o presentaron fuertes crisis de nervios tras caer al agua.

Las embarcaciones involucradas

El accidente afectó a dos lanchas distintas. La primera de ellas, de nombre "Luli Puerto Cabello" y capitaneada por Gabriel Pérez, terminó volteada por las olas. Por fortuna, tanto el capitán como las personas que lo acompañaban resultaron completamente ilesos.

La segunda lancha, llamada "Doña Gladys" y manejada por Richard Polanco Rangel, la cual había salido desde el embarcadero Virgen del Carmen con nueve turistas a bordo, entre adultos y niños. En este grupo fue donde se registraron los heridos.

Lista de personas afectadas

Las autoridades lograron identificar a nueve de las personas que necesitaron atención médica o auxilio inmediato:

Elizabeth Miquilena (72 años): sufrió una subida de tensión muy alta.

Marcos Torres (12 años, de Valencia): estuvo a punto de ahogarse.

Lorena Moreno (35 años): se dislocó un dedo de la mano derecha.

Stiven Lovera (7 años): sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

María Ramones (44 años): Presentó también un fuerte golpe en la cabeza.

Zuleika Leal (34 años, de Maracaibo): sufrió un fuerte golpe en la pierna izquierda.

Verónica López (12 años, de Guacara): presentó una crisis extrema de nervios.

Ángel Jiménez (de Guacara): presentó una crisis extrema de nervios.

Yeremi Azuaje (22 años): sufrió un fuerte golpe en la pierna derecha.

El operativo de rescate

En el rescate y la atención de las víctimas trabajaron juntos funcionarios de Protección Civil (tanto municipal como del estado), la Guardia Costera de Chichiriviche, los Bomberos del estado Falcón, Bomberos Forestales y la Policía Nacional Bolivariana.

Todos los lesionados fueron llevados inicialmente al muelle del Malecón. De allí los trasladaron al Consultorio Médico Popular Pedro Manuel Iturbe y, finalmente, los remitieron al Hospital de Tucacas para una revisión más completa.

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