Venezolano con proceso migratorio vigente es detenido por el ICE: familiares recaudan fondos para su defensa

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Un ciudadano venezolano fue detenido por el Servicio de control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de una situación que su familia califica como “irregular”, debido a que el inmigrante cuenta con permisos de permanencia en ese país.

El hombre arrestado por el ICE fue identificado por sus parientes como Ángel Rafael Alvarado, quien quedó bajo custodia del organismo estadounidense el pasado 31 de marzo, a las 7:30 de la mañana en la ciudad de Orlando, Florida.

El venezolano cuenta con permisos para su permanencia en EEUU

Según la información publicada por la cuenta de Instagram @newlatinostv, Alvarado ingresó a Estados Unidos con el programa de permiso temporal conocido como parole humanitario. Además, contaba con proceso de asilo pendiente, permiso de trabajo vigente y no tenía multas de tránsito ni antecedentes policiales.

De acuerdo con los reportes de su familia, a pesar de cumplir con estos requisitos, agentes del ICE lo capturaron, en medio de un procedimiento que generó inquietud en la comunidad migrante, especialmente entre quienes realizan procesos legales similares para su estadía en EEUU.

Recaudan fondos para la defensa del inmigrante

Ante la situación, su familia ha iniciado una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales y poder enfrentar el caso del venezolano en la corte.

De acuerdo con la publicación del medio digital, la hermana de Ángel Alvarado, Gisela Daza (@@karica1704) está atenta para ofrecer información por medio de su cuenta en Instagram, además de recibir cualquier colaboración para la defensa del inmigrante detenido.:

Este caso aviva el debate sobre los procesos migratorios en Estados Unidos y la incertidumbre que enfrentan miles de inmigrantes, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos legales para su permanencia en ese país.

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