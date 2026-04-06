Sexagenaria tras las rejas por robo contra el distrito escolar: así se apoderó de 3.5 millones de dólares

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Una mujer de 66 años de edad enfrenta cargos como sospechosa por un millonario robo contra el Distrito Escolar Hempstead Union Free en Long Island.

La acusada responde al nombre de Donna Eckert, quien llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por el robo de 3.5 millones de dólares.

La residente de Escondido (California) compareció ante el juez Terence Murphy para la lectura de cargos, en la que se declaró “no culpable”. Deberá regresar al tribunal el 21 de abril.

Si es declarada culpable, enfrentará una pena de hasta 25 años de prisión, publicó el Departamento de Policía del Condado de Nassau.

Así realizó el millonario robo contra el Distrito Escolar

De acuerdo con las autoridades, “la acusada no hizo ningún intento por devolver los millones de dólares que fueron transferidos indebidamente a una cuenta bajo su control”, declaró el fiscal del distrito Nassau, Anne T. Donnelly en un comunicado.

“Por el contrario, realizó múltiples retiros de efectivo para su uso personal, desviando así recursos educativos destinados a nuestros estudiantes”, añadió.

Según la investigación, el 14 de febrero de 2024 el departamento de tecnología de una escuela pública local de Hempstead descubrió que la cuenta de correo electrónico de su director financiero había sido comprometida y que se había enviado un correo electrónico falsificado, que imitaba la dirección del funcionario, al Distrito Escolar Hempstead Union Free.

Hempstead UFSD había recibido un correo electrónico desde la dirección suplantada, con el que se solicitaba que se realizara una transferencia electrónica de fondos a una nueva cuenta bancaria a nombre de “DME Unlimited”.

Luego, el 31 de enero de 2024 el Hempstead UFSD transfirió aproximadamente 3.5 millones de dólares a la cuenta de DME Unlimited, a la falsa dirección de la escuela chárter local. La investigación determinó que la cuenta comercial pertenecía a la acusada.

Captan a la sexagenaria en distintos bancos

El 2 de febrero de 2024, una cámara de vigilancia captó a Eckert cuando retiraba dinero en efectivo de un cajero bancario en su ciudad. Los registros bancarios mostraron que se retiraron 25 mil dólares de la cuenta de DME Unlimited.

Ese mismo día, en otro banco en San Marcos, California, Eckert fue captada cuando entregaba dinero en efectivo a un cajero bancario de esa sucursal. Los registros revelaron que los 25 mil dólares fueron depositados en su cuenta bancaria.

El 5 de febrero, Eckert fue vista en el banco de Escondido, donde los registros bancarios mostraron que retiró 313 mil dólares de su cuenta de DME Unlimited. Luego, la acusada regresó al banco en San Marcos y depositó un cheque por un monto de 313 mil dólares en su cuenta bancaria personal.

Eckert supuestamente retiró un total de 338 mil dólares de los 3.5 millones depositados indebidamente en la cuenta de DME Unlimited por el Hempstead UFSD. Depositó los fondos en su propia cuenta bancaria personal.

La acusada fue arrestada por el Departamento de Policía de su ciudad, el 10 pasado de marzo. Posteriormente, fue extraditada a Nueva York por miembros del Escuadrón de Fugitivos del Departamento de Policía del condado Nassau.

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