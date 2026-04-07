Así es el "Plan B" para el aumento del salario mínimo en Venezuela: detalles

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En la cuenta regresiva hacia el Día del Trabajador, diversas son las propuestas que se alzan para el esperado aumento del salario mínimo en Venezuela.

Al respecto, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) estableció desde principios de marzo una hoja de ruta alterna o "Plan B" en caso de que el Ejecutivo nacional no apruebe un incremento directo al sueldo base.

A solo 24 días para el 1 de mayo, este denominado "Plan B" podría posicionarse como la opción técnica más viable para el aumento del salario mínimo en Venezuela bajo un esquema de bonificaciones indexadas.

Así es el "Plan B" para el aumento del salario mínimo

Ante el complejo escenario fiscal y el impacto que un alza del salario base tendría sobre el cálculo de las prestaciones sociales, la CBST propone centrar el esfuerzo económico en el ingreso integral.

Este "Plan B" consiste en incrementar el Ingreso contra la Guerra Económica y el cestaticket en 50 dólares cada tres meses.

De aprobarse esta modalidad, el trabajador vería una actualización constante de sus ingresos sin esperar al decreto anual, permitiendo que el poder de compra se ajuste a la par de la inflación este 2026.

Los bonos de $100 para contingencias

Además, como complemento a este esquema de ajustes trimestrales, la propuesta incluye la creación de dos pagos extraordinarios fijos de 100 dólares cada uno.

En tal sentido, estos montos estarían destinados exclusivamente a cubrir los periodos de mayor gasto familiar:

Bono de vacaciones: Un pago de $100 adicional al disfrute correspondiente.

Bono de aguinaldos: Un refuerzo de $100 que se sumaría a los meses de bonificación decembrina estipulados por la ley.

De igual forma, la CBST exige que los cinco millones de pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y jubilados reciban el beneficio de esta indexación trimestral en el mismo porcentaje que el personal activo, evitando que el sector más vulnerable quede rezagado.

Con solo 24 días restantes para el anuncio oficial, el debate se centra en si el Ejecutivo optará por rescatar el salario mínimo en Venezuela o si se decantará por este "Plan B" de bonificaciones.

Analistas económicos advierten que, aunque los bonos ofrecen un alivio inmediato, la clase trabajadora mantiene la expectativa de una mejora que también fortalezca sus ahorros a largo plazo.

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