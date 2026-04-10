Italia y Venezuela retoman agenda diplomática: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Italia y Venezuela iniciaron un nuevo intento de fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas tras una reunión en Roma entre la subsecretaria italiana de Exteriores, Maria Tripodi, y el viceministro venezolano Oliver Blanco Moros.

El diálogo se da en un contexto de acercamiento progresivo luego de recientes liberaciones de ciudadanos italianos en Venezuela, lo que ha permitido abrir nuevamente canales de comunicación entre ambas naciones.

Principales exigencias del gobierno italiano

Pese al acercamiento, Italia reiteró su solicitud de liberar a otros ciudadanos de su nacionalidad que aún permanecen detenidos en Venezuela. Así lo reiteró la diplomática italiana como petición de su Gobierno para que:

“Se libere a otros presos políticos italianos y se adopten medidas humanitarias para los más vulnerables”.

Además, ambas delegaciones exploraron oportunidades de inversión y colaboración económica. Se discutieron áreas como la minería y la modernización industrial en Venezuela, con participación de pequeñas y medianas empresas italianas.

También se evaluó la posibilidad de impulsar misiones empresariales para fomentar nuevas inversiones. Otro punto importante fue la cooperación en materia de justicia y seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

“Nuestros dos países pueden emprender una nueva fase de relaciones bilaterales, basada en la confianza, el crecimiento económico y la cooperación concreta”.

En el plano económico, el intercambio comercial entre Italia y Venezuela alcanzó los 417 millones de euros en 2025, con expectativas de crecimiento si se consolida el nuevo escenario diplomático.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube