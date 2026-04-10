¿Posible inversión petrolera? La razón detrás del envío de un equipo de ConocoPhillips a Venezuela

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La petrolera estadounidense ConocoPhillips envió un equipo técnico a Venezuela con el fin de evaluar su retorno a las actividades de perforación.

Esta decisión posiciona a la compañía como la segunda gran petrolera de EEUU, tras los pasos de Exxon Mobil, en inspeccionar directamente el terreno tras casi dos décadas de ausencia.

Deuda pendiente

Según detalla Bloomberg, el CEO de la firma, Ryan Lance, mantiene como prioridad el cobro de los 12.000 millones de dólares adeudados por las expropiaciones de 2007.

Sin embargo, la empresa busca ahora comprender el potencial de las reservas venezolanas dentro de su actual marco de inversión internacional.

Este acercamiento responde en parte al llamado del gobierno estadounidense para que los perforadores norteamericanos impulsen la reactivación del sector crudo en Venezuela.

Inversión

Expertos del sector advierten que elevar la producción venezolana a niveles de 3 millones de barriles diarios exigirá una inversión sostenida de cientos de millones de dólares y reformas legales profundas.

Para ConocoPhillips es importante establecer un mecanismo claro que incentive la entrada de capital extranjero y garantice la recuperación de los activos confiscados en el pasado, un paso necesario para estabilizar el mercado energético global en 2026.

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