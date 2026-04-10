Asdrúbal Oliveros revela la cifra exacta que el Gobierno debería pagar en bonos para frenar la crisis

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El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, calificó como un paso acertado el enfoque de "incremento responsable" planteado recientemente por la presidenta enrcargada Delcy Rodríguez.

En un contexto donde la inflación acumulada a febrero de 2026 supera el 600%, Oliveros sostiene que cualquier ajuste debe priorizar la sostenibilidad para evitar el colapso del sistema monetario.

¿Qué propone?

El especialista advierte que, ante una nómina pública de 8 millones de personas, el Estado debe optar por bonificaciones temporales.

Según detalló para Unión Radio, esta bonificación debe ser de entre 200 y 250 dólares mientras se ejecutan cambios de fondo que permitan recuperar el poder adquisitivo real sin recurrir a la emisión de dinero sin respaldo.

Oliveros propone este ajuste por la vía de bonos inmediatos para evitar el disparo inflacionario, postergando el aumento del salario base hasta lograr reformas estructurales.

Más propuestas

En otros puntos, Oliveros mencionó que es importante ejecutar cambios en los sistemas pensional, laboral y fiscal, además de impulsar privatizaciones para aliviar la carga financiera del Estado.

En materia de inflación, el economista advierte que de no cerrarse la brecha cambiaria, el país podría verse forzado a una dolarización formal, la cual frena la inflación pero no garantiza sueldos altos sin productividad.

Agregó que también es necesario reestructurar el Banco Central de Venezuela, ya que éxito de las medidas depende de la renovación del equipo técnico de la entidad y la normalización de sus operaciones internacionales.

A pesar de la estabilidad proyectada en los ingresos petroleros, el análisis de Oliveros deja claro que el camino hacia la recuperación económica en 2026 exige prudencia.

La falta de menciones directas al control inflacionario en los anuncios oficiales sigue siendo una preocupación latente, ya que la brecha cambiaria presiona diariamente los costos de vida.

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