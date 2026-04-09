Delcy Rodríguez reconoce que "falsos aumentos" causaron inflación en años anteriores: esto dijo

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La noche de este miércoles, 8 de abril, la mandataria encargada Delcy Rodríguez anunció un ajuste salarial, el cual dará el próximo 1 de mayo.

Compartió que será un "aumento responsable para los trabajadores". No obstante, aseguró que las medidas tomadas hace años fueron "falsos aumentos" que impactaron directamente con la inflación.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez?

La presidenta (E) expresó en cadena nacional que "cada incremento que se haga debe ser sostenible en el tiempo" y que no genere inflación que afecta el "falso aumento", como Rodríguez lo llamó.

Como ejemplo, comentó que en el año 2022 el Estado realizó un pago a los trabajadores para cumplir con una obligación derivada de una convención colectiva.

"Tras este pago, la inflación subió de 8.2% a 28.7% en cuestión de 2 días", agregó.

También anunció la creación de una comisión de diálogo para la protección del ingreso a los trabajadores y los pensionados del país.

“Instalo la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la Constituyente Laboral y de Seguridad Social que está en curso, con participación del Estado, del sector privado, de los trabajadores y los pensionados”, declaró

En su mensaje convocó a todos los sectores del país, sociales y empresariales, el próximo 19 de abril para solicitar la culminación de las sanciones y bloqueos. La concentración culminará el 1 de mayo, Día del Trabajador.

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