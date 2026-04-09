Reporte Inameh hoy 9 de abril: lluvias dispersas y altas temperaturas en estos estados del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 9 de abril se esperan condiciones climáticas variadas en todo el país.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá nublado con precipitaciones de intensidad variable en cuatro estados de Venezuela. Mientras que el resto del territorio nacional, se estima un cielo parcialmente despejado con presencia de sol.

El Inameh también señaló que la nubosidad aumentará después del mediodía. Este cambio en el tiempo generará lluvias y chubascos más frecuentes, especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, el Delta Amacuro, Apure y el sur del país.

¿Dónde lloverá?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reportó que en los Llanos y la región central predominará el buen tiempo con pocas nubes la mayor parte del día.

No obstante, en las regiones de Bolívar, Amazonas, Falcón, Zulia y los Andes deberán prepararse para lluvias con actividad eléctrica durante la noche.

Situación en la Gran Caracas

El detalló que en el Distrito Capital, Miranda y La Guaira el clima irá de parcial a nublado. Durante la mañana podrían presentarse lloviznas débiles, especialmente en las zonas cercanas a la costa.

Las temperaturas mínimas se ubicarán en 17°C en las áreas montañosas, mientras que en las zonas urbanas se espera una temperatura máxima de 28°C.

Datos Inameh día

En el último reporte emitido se confirmó que la salida del sol ocurrió a las 6:19 de la mañana y su puesta será a las 6:38 de la tarde. En cuanto a la fase lunar, se indica que falta solo un día para el Cuarto Menguante.

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