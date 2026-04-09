Delcy Rodríguez convoca a una peregrinación en contra del bloqueo: arrancará el 19 de abril

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En un mensaje dirigido a la nación desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó un llamado a todos los sectores del país para sumarse a una Gran Peregrinación Nacional.

El objetivo de esta movilización es unificar las voces de los venezolanos para exigir el cese definitivo de las sanciones y el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

La mandataria (E) detalló que esta movilización tendrá un carácter simbólico y territorial, recorriendo todo el país para culminar en la capital en una fecha emblemática para la masa laboral:

Inicio: 19 de abril (en conmemoración del primer paso hacia la independencia).

Alcance: Abarcará todos los estados del territorio nacional.

Cierre: Llegada a Caracas el 1 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador.

“Quiero convocar a todos los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y nos sumemos a una Gran Peregrinación para luchar en conjunto, para elevar nuestras voces, como una sola voz, en contra del bloqueo”, resaltó Rodríguez, asegurando que el tren ejecutivo se pondrá al frente de esta iniciativa.

Unión frente a las medidas coercitivas

Rodríguez insistió en que es el momento de poner fin a las medidas coercitivas unilaterales que han afectado directamente la economía familiar.

Destacó que, ante estas dificultades, el pueblo venezolano ha demostrado capacidad de resistencia mediante la reinvención económica.

En este sentido, hizo un reconocimiento al papel que han jugado la economía del emprendimiento y la economía comunal, las cuales han servido como herramientas fundamentales para contrarrestar los efectos de las sanciones en los últimos años.