¿Privatizar PDVSA? La presidenta Encargada de Venezuela se pronuncia e instala comisión

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Hoy miércoles la Presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció la creación de una Comisión Presidencial para clasificar los activos del país.

Rodríguez anunció la instalación de esta instancia conformada por el Estado, el sector privado y el Poder Popular.

Su objetivo es, determinar qué empresas y bienes son "estratégicos" (seguridad nacional, soberanía) y cuáles no.

Aquellos activos que no se consideren estratégicos podrían entrar en nuevos esquemas de gestión o alianzas para hacerlos rentables.

Además, se busca una gestión eficiente para combatir la corrupción y la burocracia en las empresas públicas.

Aunado a eso, se excluye expresamente a la industria de hidrocarburos de cualquier plan de privatización.

La estatal seguirá rigiéndose por la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (aprobada en enero de 2026), que permite inversión extranjera y arbitraje internacional, pero mantiene la mayoría accionaria del Estado.

Rodríguez advirtió que quienes sueñan con entregar la empresa a transnacionales "se encontrarán con un pueblo decidido a defenderla".

"Quienes aspiran la privatización de PDVSA, para entregarla a poderes transnacionales, se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos", sentenció.

Incremento responsable para los trabajadores

Rodríguez, confirmó que el próximo 1 de mayo se anunciará un incremento "responsable" del ingreso de los trabajadores venezolanos.

Enfatizó que cualquier ajuste futuro dependerá directamente de la recuperación de la producción nacional para garantizar que sea sostenible.

“El 1 de mayo haremos un incremento responsable. Conforme tengamos más recursos que permitan la sostenibilidad de los ingresos, seguiremos avanzando por ese camino”, aseguró Rodríguez durante su alocución.

Producción como motor del salario

Rodríguez explicó que la hoja de ruta del Gobierno Nacional consiste en recuperar el ingreso de forma “sostenida y paulatina”. Para ello, vinculó la mejora salarial al crecimiento productivo en áreas estratégicas como los hidrocarburos y la minería.

Según la presidenta encargada, la generación de ingresos inmediatos a través de estos sectores es lo que permitirá beneficiar al conjunto de la masa laboral sin desestabilizar la economía.

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