Tarifas de estacionamientos en Venezuela: ¿Cuál es la propuesta que se debate en la AN?

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El diputado José Gregorio Correa, integrante de la Comisión de Administración y Servicios, calificó como inaceptable la desproporción en las tarifas d elos estacionamientos.

La Comisión Permanente ha detectado distorsiones graves que afectan principalmente a quienes acuden a centros de salud o comercios.

Correa denunció que, en muchos casos, el pago por el tiempo de estancia en una clínica termina siendo superior al gasto médico o la consulta realizada.

Actualmente, el costo varía drásticamente entre un municipio y otro, o incluso entre dos locales de la misma zona, sin una justificación técnica clara.

La falta de regulación impacta directamente en los sectores más vulnerables que, ante la falta de transporte público eficiente, deben recurrir a sus vehículos y pagar tarifas "arbitrarias".

¿Qué se busca ?

El debate parlamentario se centra en crear un mecanismo que logre, establecer un tabulador nacional que rija tanto para estacionamientos públicos como privados.

Eliminar cobros excesivos por fracciones de tiempo mínimas o tarifas planas que obligan a pagar montos altos por apenas unos minutos de uso.

Garantizar que el servicio sea sostenible para los dueños de estacionamientos (mantenimiento, seguridad, tecnología) pero justo para el ciudadano.

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