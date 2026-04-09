Marcha de los trabajadores este 9 de abril: piden más que un "aumento responsable"

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Este jueves 9 de abril, los trabajadores tomaron calles de Caracas para exigir un aumento salarial que se ajuste a sus necesidades. La manifestación tuvo de punto de partida Plaza Venezuela con destino al Palacio de Miraflores.

David Urdaneta / 2001

La movilización se vio afectada en ciertos puntos de su recorrido debido a los piquetes de seguridad conformados por los distintos cuerpos de seguridad.

David Urdaneta / 2001

El grupo de manifestantes estaba conformado en su mayoría por trabajadores y pensionados.

David Urdaneta / 2001

¿Que piden los trabajadores?

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y de la Federación de Trabajadores del Sector Universitario de Venezuela, exigió que se escuchen los pedidos del sector, el cual sale a la calle a pedir por un sueldo digno.

Zulay Quintero, profesora de la Universidad Simón Bolívar, compartió que exigen un salario justo ya que los ingresos actuales son "nada".

Compartió que esperan más que un aumento en los bonos, ya que eso no inciden en prestaciones, vacaciones, ni otros beneficios a los trabajadores.

David Urdaneta / 2001

Por su parte, la señora Yaneyfer Sayago, activista, expresó que el enfoque económico actual ignora las necesidades básicas de quienes mueven el país. Agregó que actualmente no hay respeto por los salarios o las leyes creadas, por lo que solo se habla de bonos que no benefician a largo plazo a los empleados.

En la marcha de este jueves se registraron agresiones a varios grupos, quienes lograron atravesar hasta cinco piquetes de seguridad y llegaron a pocas cuadras de Miraflores.

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