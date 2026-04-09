Aumento salarial responsable: Tomas Socias explica a qué se refiere el anuncio

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El analista Tomás Socías López ha dado su explicación sobre lo que el Ejecutivo denomina un "aumento responsable".

Tras el anuncio de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, la gran duda es: ¿por qué no se dio un aumento mayor y por qué ahora?

Según Socías, el retraso y la cautela del Ejecutivo tienen una razón financiera de peso:

Los ingresos petroleros significativos estimados en unos $2.000 millones, empezarán a entrar a las arcas del Estado apenas a partir de junio.

Para el anuncio del 1 de mayo, el Gobierno no usará dinero petrolero "nuevo", sino que echará mano de los ingresos ordinarios actuales del país para financiar el ajuste.

¿Qué significa "Aumento Responsable"?

La palabra clave aquí es gradualidad. El Gobierno busca evitar un disparo inflacionario que pulverice el aumento en una semana:

Se han manejado escenarios de $100, $120, $130 o hasta $150, pero el monto inicial dependerá de lo que el flujo de caja permita sostener hoy.

No será un aumento único. Se planea una serie de ajustes progresivos a medida que la economía respire y entren los ingresos de mitad de año.

El ajuste vendrá combinado sueldo básico + bonificaciones para intentar nivelar el poder de compra para el Estado y la empresa privada.

El análisis destaca que entre un 85% y 87% de la población exige un aumento del sueldo básico debido al estancamiento de las ventas y la economía.

La falta de divisas y la baja participación activa en la economía tienen al sector privado contra las cuerdas. Un ajuste salarial busca reactivar el consumo interno (que la gente vuelva a comprar) para que las empresas vuelvan a girar.

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