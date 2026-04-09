American Airlines anuncia fecha para el reinicio de sus operaciones en Venezuela: detalles

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Tras varios años de ausencia, la aerolínea American Airlines confirmó sus planes para retomar los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela.

Según el comunicado oficial, la compañía espera reactivar la ruta que conecta a las ciudades de Miami y Caracas a partir del próximo 30 de abril, siempre que se completen los permisos gubernamentales y las revisiones de seguridad pendientes.

La empresa destacó que trabajó estrechamente con las autoridades de transporte y relaciones exteriores para hacer posible este retorno, el cual busca facilitar el reencuentro de familias y el impulso del comercio.

Detalles del servicio y los aviones

Los vuelos serán operados diariamente y de forma directa desde el centro de conexiones de la aerolínea en Miami hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Para esta ruta se utilizarán aviones modelo Embraer 175, los cuales cuentan con dos clases de asientos (económica y ejecutiva), además de servicios a bordo como internet Wi-Fi y conectores de energía en los asientos para mejorar la comodidad del pasajero.

Importancia histórica de la ruta

La aerolínea recordó que su historia en Venezuela comenzó en 1987, llegando a ser la empresa estadounidense con mayor presencia en el país hasta que los servicios se suspendieron en 2019. El regreso a Caracas es visto por la compañía como una pieza clave para su red de viajes en Latinoamérica, aprovechando sus más de 30 años de experiencia volando a territorio venezolano.

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