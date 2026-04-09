¿Qué plantea Venezuela en el Caribe? Resultado de la reunión de Delcy Rodríguez con Cécile La Grenade

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició una gira estratégica por el Caribe con un encuentro de alto nivel en la residencia oficial de la gobernadora general de Grenada, Cécile La Grenade.

Esta visita busca consolidar una alianza técnica y política en sectores estratégicos como la agricultura y la pesca, áreas representadas por los ministros Julio León Heredia y Juan Carlos Loyo, quienes integran la delegación venezolana.

Objetivo

Según reseña VTV, la reunión entre ambas líderes reafirma el compromiso de respeto mutuo y establece una hoja de ruta para fortalecer la integración regional.

Esto en un contexto geopolítico que demanda una mayor unidad latinoamericana y caribeña para los próximos años.

Cooperación técnica

El fortalecimiento de la cooperación técnica resulta importante para el desarrollo económico de ambas naciones, especialmente a través del intercambio de conocimientos en producción primaria y soberanía alimentaria.

Durante el diálogo, el canciller Yván Gil y el resto del equipo ministerial trabajaron en la creación de canales de comunicación directos que agilicen los acuerdos bilaterales vigentes.

La presencia de Cécile La Grenade, primera mujer científica en ocupar la jefatura de Estado en la isla desde 2013, aporta una visión técnica que facilita el entendimiento en proyectos de innovación pesquera y agrícola, marcando un hito en la diplomacia bilateral entre Caracas y Saint George.

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