AN autoriza el nombramiento de la nueva embajadora de Venezuela ante Naciones Unidas

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Este jueves, la Asamblea Nacional (AN) autorizó formalmente el nombramiento de Coromoto Godoy Calderón como la nueva Embajadora Representante Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta designación, realizada inicialmente por la presidenta (E) Delcy Rodríguez en marzo, recibió hoy el respaldo institucional del Parlamento en su sesión ordinaria.

Coromoto Godoy Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Ha representado a Venezuela en destinos estratégicos como España e India.

También posee experiencia diplomática en Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, lo que le otorga una visión amplia de las relaciones con el sur global.

La llegada de Godoy a la ONU ocurre en un momento crucial para el país.

Su labor principal será defender la postura de Venezuela ante el organismo multilateral, especialmente tras los recientes anuncios de la presidenta (E) sobre la no privatización de PDVSA y la lucha contra las sanciones.

Al ser aprobada por la AN, su cargo adquiere toda la formalidad legal necesaria para ejercer el voto y la palabra de Venezuela en las asambleas internacionales.

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