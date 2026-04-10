Trinidad y Tobago alista misión de alto nivel hacia Venezuela: reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta

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En un movimiento que redefine el panorama geopolítico del Caribe, el Gobierno de Trinidad y Tobago oficializó este viernes 10 de abril su reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

El anuncio, realizado por el ministro de Relaciones Exteriores trinitense, Sean Sobers, marca el inicio de una nueva etapa de cooperación tras meses de distanciamiento diplomático.

El fin del distanciamiento

Sobers afirmó que esta decisión refleja la postura actual de Puerto España ante los cambios políticos ocurridos en Caracas a principios de 2026, reseña EFE.

"Los lazos están mejorando día a día", señaló el canciller, subrayando que la prioridad ahora es la normalización de las relaciones para avanzar en temas de interés mutuo, a pesar de que persisten fricciones respecto al estatus de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar ante el Congreso venezolano.

Misión de alto nivel a Caracas

Como primer paso de este deshielo, Trinidad y Tobago prepara el envío de una delegación diplomática y técnica a la capital venezolana en las próximas semanas.

Al respecto, se espera que el equipo esté integrado por el ministro de Energía, Roodal Moonilal, con el objetivo de destrabar las negociaciones sobre los recursos de hidrocarburos compartidos en la frontera marítima.

En el foco: Los yacimientos Dragón y Loran-Manatee

El punto neurálgico de la agenda es asegurar la producción en proyectos energéticos críticos:

Campo Dragón: Ubicado en aguas venezolanas, es vital para el suministro de gas natural licuado de Trinidad.

Loran-Manatee: Un yacimiento transfronterizo cuyo desarrollo conjunto está frenado por años debido a tensiones políticas y sanciones internacionales. La primera ministra Persad-Bissessar destacó que su gobierno trabaja con socios internacionales, incluido Washington, para garantizar que estos acuerdos beneficien a la Compañía Nacional de Gas (NGC).

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