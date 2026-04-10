El nuevo crimen que conmociona a EEUU: Trump se pronuncia y vuelve a arremeter contra la inmigración

Suscríbete a nuestros canales

Un crimen ocurrido en Florida escaló a nivel nacional, convirtiéndose en el nuevo epicentro del debate sobre la seguridad fronteriza y las políticas de asilo en Estados Unidos.

El brutal ataque, registrado por cámaras de vigilancia, ha sido utilizado por el presidente Donald Trump para redoblar sus críticas contra las protecciones humanitarias otorgadas a ciudadanos extranjeros.

Un ataque brutal en Fort Myers

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril en una gasolinera de Fort Myers, Florida. Según documentos judiciales, Rolbert Joachin, un hombre de origen haitiano de 40 años, fue arrestado tras ser captado por cámaras de seguridad agrediendo mortalmente a una empleada del establecimiento.

Las imágenes muestran al sospechoso golpeando un vehículo con un martillo antes de volverse contra la víctima, quien se había acercado aparentemente para dialogar.

El reporte policial indica que los agentes llegaron al lugar alrededor de las 7:19 a. m., encontrando a la mujer inconsciente y sin signos vitales.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, ha sido descrita por la comunidad bangladesí local como una madre devota y una mujer profundamente dedicada a su fe.

Joachin enfrenta ahora cargos por homicidio, vandalismo y daños a la propiedad, y permanece detenido sin derecho a fianza a la espera de su próxima audiencia el 4 de mayo.

La intervención de Donald Trump y la retórica migratoria

El caso adquirió una dimensión política masiva luego de que el presidente Donald Trump compartiera el video de la agresión en su plataforma Truth Social.

Trump calificó las imágenes como "una de las cosas más crueles que jamás verán" y utilizó el incidente para atacar directamente las políticas migratorias de la administración anterior, asociando el crimen con la falta de controles fronterizos.

En su publicación, el mandatario se refirió al sospechoso como un "animal" y arremetió contra el Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que permitió a Joachin y a miles de haitianos permanecer en el país.

Trump aseguró que su administración está trabajando para eliminar lo que calificó como una "estafa" y un programa "objeto de abusos masivos", instando a los jueces federales a dejar de obstaculizar sus políticas de deportación.

El historial migratorio del sospechoso

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Rolbert Joachin ingresó a Estados Unidos en agosto de 2022.

Aunque un juez federal emitió una orden de expulsión en su contra ese mismo año, el gobierno le concedió el beneficio del TPS, el cual expiró en 2024.

Este detalle ha servido de base para que la Casa Blanca intensifique su ofensiva legal contra las protecciones humanitarias.

Actualmente, la administración Trump mantiene una batalla en los tribunales para finalizar la protección de más de 350,000 haitianos.

Aunque un juez federal bloqueó inicialmente este esfuerzo a principios de año, el gobierno ha solicitado la intervención de la Corte Suprema para proceder con las cancelaciones del programa, argumentando que casos como el de Fort Myers evidencian los riesgos de mantener dichas políticas.

Luto en la comunidad bangladesí

Mientras el debate político se intensifica, en Fort Myers prevalece el dolor. Amigos y familiares de la víctima han erigido un monumento conmemorativo frente a la gasolinera donde ocurrió el crimen.

"No solo mi comunidad bangladesí está triste, sino todos nosotros en todo el mundo", declaró MD Islam, miembro de la comunidad local.

El sentimiento de tristeza se mezcla con la indignación ante un acto de violencia que ha dejado a una familia destrozada y a una ciudad bajo el foco de la política nacional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube