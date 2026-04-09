Joven venezolana gana beca universitaria y es recibida por el gobernador de Florida: detalles

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Una joven de Maracaibo logró un importante reconocimiento académico en EEUU al obtener una beca completa para cursar sus estudios superiores.

Diversos medios internacionales y locales, expresaron sus felicitaciones a Natalia Matheus, quien debido a su excelente desempeño y talento, fue recibida personalmente por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en su residencia oficial.

Este premio no solo cubre los costos de su formación, sino que también la posiciona como una de las promesas juveniles en su área de estudio dentro del sistema educativo de Florida.

Un camino hacia la arquitectura

La meta principal de Natalia es convertirse en profesional de la arquitectura. Gracias a este beneficio económico, podrá ingresar a la universidad sin la carga financiera que esto implica.

La joven logró obtener el primer lugar gracias a un ensayo titulado "El lienzo de la continuidad, el arte y legado del artista Noah Billie".

Reconocimiento en la casa de gobierno

La invitación a la casa del gobernador DeSantis se realizó como parte de un acto de entrega formal de premios a estudiantes destacados. En las imágenes difundidas, se observa a la joven recibiendo el certificado que avala su beca, rodeada de banderas oficiales y en un ambiente de celebración por sus logros académicos.

El caso de Natalia se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacan el valor de la educación como herramienta de cambio. Para muchos jóvenes venezolanos que viven en el exterior, este logro representa una motivación para continuar preparándose y aprovechar las oportunidades que ofrecen las instituciones internacionales a quienes demuestran un alto nivel de compromiso escolar.

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