Presentan en Florida del documental “Cuatro Caminos” y emociona a la comunidad venezolana

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La premier del preview del documental “Cuatro Caminos: Un País en las Cuerdas que Resuenan en el Mundo” reunió a artistas y personalidades en Florida. El evento celebró el Día Internacional del Cuatro y fortaleció el vínculo cultural de los venezolanos en el exterior.

El cuatro venezolano brilló como símbolo de identidad

El documental “Cuatro Caminos” destacó el valor del cuatro venezolano como símbolo de identidad dentro y fuera del país. La producción mostró cómo el instrumento creció gracias a movimientos como La Siembra del Cuatro y El Sistema de Orquestas, que impulsaron su presencia en escenarios internacionales.

La dirección de Francisco Páez-Pumar y la producción de Mauro Páez-Pumar y Héctor Molina consolidaron un proyecto que busca preservar la esencia musical venezolana. La participación de Héctor Molina, integrante de C4 Trío, reforzó la importancia del cuatro en la cultura contemporánea.

La anfitriona Verónica Rasquin presentó el evento y conectó al público con la historia detrás del documental. Su intervención resaltó el impacto emocional del cuatro venezolano en la diáspora.

Artistas y personalidades celebraron el Día Internacional del Cuatro

La premier reunió a voces destacadas como Mariaca Semprum y Natasha Bravo, quienes aportaron su talento a la celebración. Los virtuosos del cuatro Héctor Molina, Jorge Glem, Edward Ramírez y Daniel Requena ofrecieron interpretaciones que emocionaron a los asistentes.

Otros músicos como Jorge Luis Chacín, Rodner Padilla y Luis Enrique se unieron a la jornada cultural. Además, personalidades como Eli Bravo, Leonardo Padrón y César Miguel Rondón compartieron con un grupo selecto de empresarios del sur de Florida. Todos disfrutaron una tarde dedicada al cuatro venezolano y a la identidad nacional.

El momento más esperado llegó con la presentación del adelanto de 10 minutos del documental. El fragmento despertó un profundo sentido de arraigo entre los presentes y reforzó el orgullo por Venezuela.

El proyecto busca apoyo para completar su producción

Los organizadores explicaron que el evento nació para dar visibilidad al proyecto y atraer donantes y patrocinadores. El equipo necesita apoyo dentro y fuera de Venezuela para culminar la producción, la postproducción y la distribución del documental.

El equipo espera reunir los fondos necesarios en los próximos meses. Con ese respaldo, podrán cerrar la producción y avanzar hacia la etapa de edición. El objetivo consiste en estrenar “Cuatro Caminos” en festivales de cine internacionales antes de finalizar el año.

El proyecto agradeció el apoyo de El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, la Filarmónica de Nueva York y todos los entrevistados que aportaron su testimonio. Cada participación fortaleció la narrativa del documental y reafirmó el valor del cuatro venezolano en el mundo.

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