Vigilia a un año de la tragedia del Jet Set: el emotivo momento que hizo quebrar a la hija de Rubby Pérez

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A un año de la tragedia relacionada con el Jet Set, se realizó una vigilia en memoria de las víctimas, en la que participaron familiares, amigos y personas cercanas a los afectados. Durante el acto, un momento específico captó la atención de los presentes cuando la hija del cantante Rubby Pérez se mostró visiblemente afectada emocionalmente.

Un acto de recuerdo y conmemoración

La vigilia se llevó a cabo como parte de las actividades organizadas para recordar a las personas fallecidas en la tragedia ocurrida un año atrás. Durante la ceremonia, se realizaron encendidos de velas, oraciones y espacios de silencio en honor a las víctimas.

Los asistentes permanecieron en un ambiente de recogimiento mientras se compartían mensajes de recuerdo y apoyo a las familias afectadas. La actividad reunió a diversas personas vinculadas directa e indirectamente con los hechos.

El momento que generó la reacción emocional

En medio de la actividad, la hija de Rubby Pérez fue captada visiblemente conmovida, el hecho ocurrió mientras se desarrollaban intervenciones relacionadas con la memoria de los fallecidos y de pronto cantaron la canción "Sobreviviré". La chica no pudo contenerse más y se quebró en llanto.

La escena fue observada por los presentes, quienes mantuvieron el respeto y el silencio, el momento se convirtió en uno de los más comentados dentro de la vigilia.

El impacto emocional un año después

A un año de la tragedia, los familiares de las víctimas continúan participando en actos conmemorativos que buscan mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido. Las actividades han estado acompañadas de expresiones de duelo y mensajes de acompañamiento.

Durante la vigilia, varios asistentes reiteraron la importancia de estos espacios para recordar a los afectados y acompañar a las familias en el proceso de duelo que aún continúa.

Cierre de la jornada con recogimiento

La ceremonia concluyó con un ambiente de silencio y respeto, mientras los asistentes permanecían en el lugar tras finalizar el acto principal. Algunos se acercaron a los espacios de homenaje para dejar flores y velas.

El evento formó parte de las actividades programadas en conmemoración del aniversario de la tragedia del Jet Set, que continúa siendo recordada por los familiares y allegados de las víctimas.

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