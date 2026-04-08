Lo que se sabe del estado de salud de Lady Gaga tras cancelar su concierto en Montreal

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La cantante Lady Gaga encendió las alertas tras cancelar de forma repentina su concierto en Montreal, luego de que una infección respiratoria empeorara en cuestión de horas, según informó, la decisión fue tomada por recomendación médica.

Una infección respiratoria que se agravó en pocos días

De acuerdo con la información confirmada por la propia artista, llevaba varios días enfrentando una afección respiratoria que no mostró mejoría pese al descanso. La situación evolucionó negativamente justo antes del espectáculo, impidiéndole cumplir con su compromiso en el escenario.

El cuadro clínico se intensificó a tal punto que su equipo médico le recomendó evitar cualquier esfuerzo físico, especialmente uno de alta exigencia como un concierto. La cantante reconoció que no se encontraba en condiciones de ofrecer un show con el nivel habitual, lo que derivó en la cancelación de último momento.

El impacto del ritmo de la gira en su estado físico

La cancelación se produjo después de que la artista realizara dos presentaciones consecutivas en Montreal, lo que evidencia la carga física acumulada en los últimos días. El concierto suspendido sería el tercero en esa ciudad dentro de la misma semana.

Este episodio ocurre en la recta final de su gira “Mayhem Ball”, una serie de conciertos que se ha extendido durante meses y que ha implicado viajes constantes y alta exigencia vocal. La acumulación de presentaciones y traslados ha sido un factor determinante en el desgaste reciente.

Antecedentes recientes de salud durante la gira

No es la primera vez que la artista enfrenta complicaciones médicas en este tour. Meses antes, tuvo que posponer una presentación en Miami debido a problemas en la voz, lo que ya había generado preocupación entre sus seguidores.

Estos episodios reflejan la exigencia física que ha implicado su regreso a los escenarios con una gira de gran escala. Aunque ha mantenido la mayoría de sus fechas, los contratiempos médicos han aparecido en momentos clave del recorrido.

Un historial de salud que ha marcado su carrera

A lo largo de los años, Lady Gaga ha enfrentado distintos problemas de salud que han impactado su actividad profesional. Uno de los más conocidos es la fibromialgia, una condición crónica que en el pasado la obligó a cancelar conciertos y suspender giras completas.

Además de esta condición, también ha lidiado con lesiones físicas y agotamiento derivados de su exigente estilo de presentaciones.

Incertidumbre sobre su recuperación inmediata

Tras la cancelación en Montreal, no se ha confirmado si su estado de salud afectará las últimas fechas de la gira. La artista tiene programados conciertos en Estados Unidos como cierre del tour, aunque su evolución será determinante para cumplir con esos compromisos.

Por ahora, su equipo médico continúa evaluando su recuperación mientras la artista se enfoca en mejorar su condición. La evolución en los próximos días será clave para definir si podrá retomar su agenda sin nuevos contratiempos.

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