¿Protección o exceso? El polémico método de Shakira sobre la crianza de Milan y Sasha

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En una reciente entrevista concedida al programa televisivo español "Al cielo con ella", la cantante colombiana, Shakira, reveló detalles inéditos sobre la dinámica interna de su hogar y la educación de sus hijos, Milan y Sasha.

A pesar de ser una de las figuras más influyentes en el ecosistema digital, la cantante mantiene una política de desconexión estricta dentro de su entorno familiar.



Durante la conversación, Shakira explicó que sus hijos viven alejados de las dinámicas habituales de su generación. Además, la artista confirmó que los menores no poseen teléfonos móviles propios y que el acceso a la red está rígidamente supervisado. "Tienen el tema de la tecnología súper controlado", afirmó la cantante, subrayando que esta decisión busca proteger su desarrollo emocional y evitar la exposición prematura a contenidos no aptos para su edad.

Restricciones específicas



Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la mención directa a plataformas de video. Shakira reveló haber prohibido el uso de YouTube a sus hijos, argumentando una desconfianza estructural hacia los algoritmos y los entornos digitales como espacios de validación personal.



La intérprete de "Soltera" defendió que prefiere que sus hijos busquen la "felicidad en las cosas simples" y se mantengan al margen de las redes sociales, donde a menudo circula información sobre ella o su familia. "Saben que no hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre", puntualizó, señalando que los menores han comenzado a comprender y aceptar este modelo de crianza analógica en un mundo hiperconectado.

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