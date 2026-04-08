¿Quién lleva el mando? El histórico duelo de miradas entre Anna Wintour y Miranda Priestly

Suscríbete a nuestros canales

Lo que durante dos décadas se consideró un mito urbano de la industria ha cobrado vida: Anna Wintour, editora editorial global de Vogue, y la actriz Meryl Streep, caracterizada como su icónico personaje Miranda Priestly, han protagonizado un histórico encuentro que marca la cultura pop de 2026.



Bajo el título "Seeing Double: When Miranda Met Anna" (Viendo doble: cuando Miranda conoció a Anna), la edición de mayo de la revista Vogue presenta una portada conjunta y un cortometraje digital que sitúa a ambas figuras en un mismo plano.

El encuentro se produce en el marco de la promoción de la esperada secuela de "El diablo viste a la moda 2", donde Streep retoma su papel tras 20 años.

Realidad vs. ficción



En el mismo orden de ideas, durante el video compartido por la revista Vogue, ambas interactúan en un entorno que evoca las oficinas de la ficticia revista "Runway". La conversación, marcada por el humor ácido y la sofisticación, incluye guiños directos a la película original. Además, durante el intercambio, Priestly lanza su característico tono susurrante al preguntar si se conocen de algo, a lo que Wintour responde con un: "Te ves... familiar".



Por su parte, Wintour, quien ha sido señalada históricamente como la inspiración real para el personaje, calificó la interpretación de Streep como un "honor" y un "regalo extraordinario", a pesar de marcar distancias con la personalidad gélida de la villana cinematográfica. Por otro lado, la Streep reveló que, para este regreso, reflexionó profundamente sobre la trayectoria y las responsabilidades reales de Wintour en el mundo editorial.



Este "crossover" definitivo, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, consolida la unión entre la jerarca real de la moda y la leyenda que la inmortalizó en la pantalla grande.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube