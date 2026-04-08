¿Se echó para atrás? Carrillo matiza su amenaza y ahora dice que solo quiere "tomar café" en la Embajada

Suscríbete a nuestros canales

El actor Fernando Carrillo publicó un video en sus redes sociales para precisar el alcance de sus recientes declaraciones sobre la sede diplomática de los Estados Unidos en Caracas. Carrillo desmintió las versiones que sugerían un llamado a la toma hostil del recinto, aclarando que su propuesta consiste en la realización de una “vigilia permanente” en las afueras de la embajada. Durante su intervención, el intérprete buscó reducir la tensión sobre sus dichos previos al afirmar: “Si voy a tomar algo en esa embajada, va a ser café con mi amiga Laura Dogu”, refiriéndose a la jefa de la misión diplomática y asegurando que la funcionaria permanece cumpliendo sus labores en el país.

Atribución de versiones a grupos digitales

En su comunicado, Carrillo atribuyó la difusión de información errónea a usuarios de la plataforma TikTok. Según el actor, su mensaje fue utilizado para proyectar una imagen de caos que no se corresponde con su planteamiento inicial. En este sentido, instó a quienes critican su postura desde el extranjero a regresar al territorio nacional para participar en los procesos políticos locales. Asimismo, sostuvo que su llamado a la vigilia no contradice la línea de "reconciliación" que, según indica, ha sido promovida por la actual administración gubernamental en su relación con el gobierno estadounidense.

Objetivos de la movilización y contexto binacional

Carrillo fundamentó su posición bajo la premisa de que Venezuela y Estados Unidos trabajan actualmente bajo una dinámica de “socios”, lo que a su juicio valida el ejercicio de peticiones diplomáticas de forma presencial.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube