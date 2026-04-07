¿Karol G le tiene miedo al ICE? Esto dijo sobre su visa

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Karol G rompe el silencio sobre las tensiones políticas que enfrenta como estrella latina en Estados Unidos durante una reveladora entrevista con la revista Playboy.

La intérprete de "Bichota" manifestó su firme deseo de denunciar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque admitió que las advertencias sobre posibles represalias, como la revocación de su visa, limitan su discurso público.

Declaraciones

Esta postura surge en un momento importante de su carrera, justo antes de consagrarse como la primera artista femenina latina en encabezar el prestigioso Festival de Coachella.

Este festival donde la presión por representar a su comunidad choca con los riesgos legales que enfrentan los residentes extranjeros en territorio estadounidense según detalla la agencia EFE.

Playboy

Más allá del activismo, la cantante colombiana compartió detalles sobre su incursión en la emblemática publicación para adultos, una decisión que consultó previamente con la actriz Sofía Vergara.

Giraldo Navarro defendió su autonomía y el derecho a celebrar su sensualidad, siguiendo el consejo de Vergara, quien la alentó a posar sin reservas pero con elegancia.

Su papel como artista latina

Al cuestionar si un mensaje directo contra ICE tendría un impacto real o si existen mejores formas de ayudar a sus compatriotas, Karol G reafirma su papel como una figura pública.

Asegura que ella busca el equilibrio entre la vulnerabilidad personal con la inmensa responsabilidad de ser la voz de millones de inmigrantes en el mundo del entretenimiento.

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