¿Y la boda pa’ cuándo? Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca confiesan sus planes para el futuro

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Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se sometieron a una ronda de preguntas rápidas para profundizar en la naturaleza de su relación. Durante el intercambio, la pareja reveló aspectos clave de su día a día, confirmando que fue Vacchi quien pronunció el primer "te amo" y quien, por lo general, suele pedir perdón primero tras una discusión. La entrevista también puso de relieve sus diferencias al gestionar el enojo: mientras que el italiano describió su molestia como algo "evidente", calificó la reacción de la venezolana como un "silencio que lo destruye".

¿Cuándo se van a casar?

El momento de mayor trascendencia de la entrevista ocurrió al abordar la recurrente pregunta sobre sus planes de boda. Ante la interrogante "¿y la boda para cuándo?", Gianluca Vacchi fue directo al expresar su compromiso a largo plazo con Fonseca. "Yo ya contesté y dije que no me voy a ir de este mundo sin que ella tenga mi apellido; esto es ya una declaración", sentenció el empresario, dejando claro que el matrimonio es un paso definitivo en su agenda personal. Esta declaración no solo despeja las dudas sobre el futuro legal de la pareja, sino que refuerza la narrativa de estabilidad que han proyectado desde el nacimiento de su hija, Blue Jerusalema.

Paternidad y valores

Más allá del romance, la entrevista permitió conocer la faceta de ambos como padres. La pareja coincidió en que Sharon es la figura más exigente en la educación de su hija, mientras que Gianluca se posicionó como el más consentidor. Asimismo, destacaron que su relación se fundamenta en un "clima de tranquilidad y serenidad", asegurando que los celos no forman parte de su balance diario. Como detalle simbólico, mencionaron que la canción "If the World Was Ending" representa su historia personal, pues fue el tema que acompañó el proceso de gestación de su hija.

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