El gobierno de Reino Unido le prohíbe la entrada a Kanye West: entérate de todo

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El gobierno del Reino Unido ha formalizado este 7 de abril de 2026 la prohibición de entrada al territorio nacional para el artista estadounidense Kanye West, ahora legalmente conocido como Ye. La decisión, emanada directamente del Ministerio del Interior (Home Office), responde a la evaluación de que la presencia del rapero "no es conducente al bien público". Según el comunicado oficial, las autoridades británicas consideran que las recientes declaraciones de West y su historial de retórica antisemita representan un riesgo de incitación a la violencia y podrían comprometer la cohesión social en las comunidades locales, lo que justifica la aplicación de las leyes de exclusión migratoria.

Antecedentes legales y el "test de buen carácter"

La legislación británica otorga amplias facultades al Secretario de Estado para denegar el ingreso a ciudadanos no pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones que hayan incurrido en conductas consideradas inaceptables. En el caso de West, el gobierno ha señalado que su comportamiento reincidente trasciende la libertad de expresión para entrar en el terreno del discurso de odio.

La prohibición obliga a la cancelación inmediata de sus presentaciones programadas en el O2 Arena de Londres y el Co-op Live en Manchester, dejando a miles de fanáticos con procesos de reembolso activos.

Reacciones y el futuro de la gira europea

La respuesta del equipo legal de Kanye West no se ha hecho esperar, calificando la medida como un acto de "censura ideológica" que atenta contra los derechos de un artista global. Por su parte, el rapero utilizó sus redes sociales para criticar la decisión, comparando la prohibición con una "persecución moderna" y asegurando que su mensaje es de paz, a pesar de la interpretación de las autoridades. Mientras tanto, otros países de la Unión Europea, como Alemania y Francia, se encuentran actualmente revisando el estatus de los visados del artista para el resto de la gira, lo que podría derivar en un bloqueo coordinado que ponga fin a sus aspiraciones de presentarse en el continente durante este 2026.

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