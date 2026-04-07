De los escenarios a los libros: Dua Lipa es nombrada comisaria literaria de un festival

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La transformación de Dua Lipa de icono del pop a referente cultural global alcanza un nuevo hito 2026. La organización del London Literature Festival ha anunciado formalmente que la intérprete de Houdini asumirá el rol de comisaria invitada para su próxima edición. Esta decisión no es fortuita; responde al éxito masivo de su club de lectura y boletín informativo, Service95, que durante los últimos años ha logrado que miles de jóvenes vuelvan a las librerías. Lipa no solo aportará su nombre al evento, sino que será la encargada de diseñar la agenda temática, seleccionar a los autores invitados y moderar conversaciones clave, elevando el perfil mediático de un festival tradicionalmente sobrio.

El "Efecto Service95"

Lo que comenzó como un proyecto personal de recomendación de libros se ha convertido en un ecosistema literario de gran influencia. La gestión de Dua Lipa como comisaria se centrará en la diversidad de voces y en dar visibilidad a narrativas de comunidades históricamente marginadas, un sello distintivo de su labor editorial. Según fuentes cercanas a la organización, la artista ha solicitado que el programa incluya desde ganadores del premio Booker hasta poetas emergentes de la escena underground de Europa del Este y América Latina. Este enfoque busca romper con el elitismo literario, proponiendo la lectura como una forma de "optimismo radical" y una herramienta de conexión humana en la era de la inteligencia artificial.

Un evento multidisciplinario en el Southbank Centre

El festival, que se celebrará en el emblemático Southbank Centre de Londres, integrará este año experiencias que mezclan la música, el arte visual y la palabra escrita. Bajo la dirección de Lipa, se espera que el evento rompa récords de asistencia, con paneles que abordarán temas como la salud mental en la era digital y el poder de la ficción para imaginar futuros sostenibles. "La lectura ha sido mi refugio y mi mayor fuente de inspiración", declaró la cantante en un breve comunicado, reafirmando que su objetivo es que los asistentes salgan del festival con "un nuevo libro bajo el brazo y una perspectiva renovada sobre el mundo". Con este nombramiento, Dua Lipa no solo asegura el futuro del festival, sino que redefine lo que significa ser una artista integral en 2026.

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