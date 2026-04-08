¿Boda en Rhode Island? El dato que cambia todo sobre los planes de Taylor Swift y Travis Kelce

Suscríbete a nuestros canales

La atención mediática sobre la posible boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, ha dado un giro tras la publicación de información que desmiente las teorías que situaban el evento en un destino específico. A pesar de la expectativa generada en redes sociales, los reportes actuales aclaran que los planes no coinciden con las locaciones rumoreadas anteriormente.

No se celebrará en Rhode Island



Si bien, los rumores que señalaban al exclusivo hotel Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island, EEUU; como el escenario para la ceremonia el próximo 13 de junio, han sido desestimados. Por su parte, la aclaración provino directamente de la organizadora de eventos a cargo de las actividades en dicho recinto para esa fecha, Tara Guérard.

Además, la encargada de la planificación, confirmó que, aunque el hotel tiene una boda programada para ese día, Taylor Swift no es la novia involucrada en el evento. Del mismo modo, esta declaración oficial pone fin a las especulaciones sobre el uso de la propiedad costera para el enlace de la pareja.

Hermetismo y privacidad



A la aclaración de la planificadora se suman las recientes declaraciones de Kylie Kelce, hermana del deportista, quien destacó la falta de veracidad con respecto a muchos de los detalles que circulan en internet. En el mismo orden de ideas, Kelce señaló que no hay información oficial compartida con el público y solicitó discreción respecto a los asuntos privados de la familia.

Estado de los planes



Finalmente, hasta la fecha, no se ha confirmado una ubicación alternativa ni una nueva fecha para el evento. Es importante destacar que el entorno de los protagonistas mantiene una estrategia de hermetismo total, mientras Swift continúa con su agenda profesional, dejando el paradero y los detalles de su boda en el ámbito de la estricta privacidad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube