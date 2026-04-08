¿El fin de las polémicas? El inesperado giro personal que une a 6ix9ine con Cuba para siempre

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Lo que comenzó como un rumor en redes sociales ha sido finalmente confirmado por el propio Tekashi 6ix9ine. En una revelación que tomó por sorpresa a miles de espectadores, el rapero neoyorquino anunció que está esperando un hijo con su actual pareja, la modelo cubana, Aliday Alter.



En el mismo orden de ideas, la noticia llegó durante una transmisión en vivo junto a los streamers N3on y Adin Ross. Si bien, durante el stream, la noticia causó un impacto inmediato, dejando a ambos creadores de contenido visiblemente sorprendidos por la naturalidad con la que el rapero estadounidense compartió su futura paternidad.

Este nuevo capítulo en la vida de 6ix9ine llega en un momento de gran exposición mediática, reafirmando su estrecha relación con la comunidad de streamers de Kick para dar sus exclusivas más importantes.

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