Michael Jackson está de regreso: el nuevo adelanto del biopic que deja a todos sin palabras

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Las productoras Lionsgate y Universal Pictures estrenaron el tráiler oficial de "Michael", la esperada película biográfica sobre la vida de Michael Jackson. Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day) y escrita por el nominado al Oscar John Logan, la cinta llegará a los cines de todo el mundo el próximo 24 de abril de 2026.

Un reparto encabezado por la familia



El filme cuenta con el protagonismo de Jaafar Jackson, sobrino del artista en la vida real, quien interpreta a Michael en su etapa adulta. El reparto principal se completa con figuras de renombre como:

Colman Domingo como Joe Jackson (padre de Michael).

Nia Long en el papel de Katherine Jackson (madre de Michael).

Miles Teller como el abogado John Branca.

Juliano Krue Valdi interpretando la versión infantil del cantante durante la época de los Jackson 5.

Producción y alcance de la historia



La película, producida por Graham King (Bohemian Rhapsody), busca ofrecer un retrato profundo y honesto del hombre detrás de la leyenda. Según la sinopsis oficial compartida por Lionsgate, el largometraje explorará tanto sus triunfos como sus tragedias a una escala cinematográfica épica, incluyendo recreaciones de sus actuaciones más icónicas, como el video de "Thriller", rodado en las locaciones originales de Los Ángeles, EEUU.



El tráiler destaca el viaje de Jackson desde su ascenso con los Jackson 5 hasta convertirse en la estrella más grande del mundo, abordando su proceso creativo y su vida fuera de los escenarios.

"La película humaniza, pero no santifica, presentando la historia más imparcial que podamos capturar", declaró Graham King sobre el enfoque del proyecto.

Estreno internacional



En Estados Unidos, la distribución estará a cargo de Lionsgate, mientras que Universal Pictures se encargará del estreno internacional. Finalmente, el filme también contará con proyecciones en formato IMAX para resaltar su envergadura visual y musical.

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