En sus inicios, el Super Bowl no era el monstruo mediático que conocemos hoy. Durante las décadas de los 60 y 70, el campo no se llenaba de luces LED ni efectos especiales, sino de las impecables formaciones de bandas como la de la Universidad de Arizona y la Estatal de Grambling.

El objetivo era mantener un ambiente familiar y patriótico, donde grupos como Up with People ponían la nota de optimismo mientras los jugadores recuperaban el aliento. En aquel entonces, el "Halftime Show" era literalmente un descanso para que el espectador fuera por un aperitivo sin miedo a perderse nada relevante en la pantalla.

El efecto "Rey del Pop" que lo cambió todo

El verdadero cambio ocurrió en 1993, cuando la NFL, aterrada por la caída de audiencia frente a programas de la competencia, decidió jugar su carta más ambiciosa: Michael Jackson. El Rose Bowl de Pasadena fue testigo de un momento que hoy es leyenda, cuando el cantante apareció por "arte de magia" en las pantallas gigantes para luego saltar al centro del escenario y quedarse inmóvil durante casi dos minutos.

Esa tensión dramática, que parecía eterna, paralizó al mundo y disparó el rating a niveles nunca vistos. "Ese fue el momento en que las estrellas se dieron cuenta de que este escenario no era solo un relleno, sino el más grande del mundo", comentan expertos de la industria sobre aquel despliegue que incluyó a 3,500 niños y un mensaje de unidad global.

La era de las superproducciones y el dominio global

Tras el éxito de Jackson, el intermedio dejó de ser un extra para convertirse en el evento principal de muchos hogares. La cronología se llenó de nombres pesados: desde la elegancia aérea de Diana Ross en 1996, quien se retiró del estadio en un helicóptero, hasta la explosión del pop adolescente en 2001 con Britney Spears y Aerosmith. El estándar subió tanto que los artistas dejaron de cobrar por su presentación, entendiendo que los 13 minutos de exposición valían más que cualquier cheque. Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL, asegura que hoy el espectáculo se adapta a la cultura actual, permitiendo que géneros como el hip-hop de Dr. Dre o el ritmo latino de Shakira y JLo dicten lo que el mundo quiere escuchar.

El 2026 lleno de orgullo hispano

El progreso de este escenario alcanza hoy su punto máximo con la confirmación de Bad Bunny como el acto principal para el Super Bowl LX en Santa Clara. Este hito marca un antes y un después: el "Conejo Malo" se convierte en el primer artista latino en encabezar el show totalmente en solitario, tras su breve pero explosiva aparición como invitado en 2020.

En un emotivo testimonio durante su paso por Saturday Night Live, Benito Martínez Ocasio dejó claro que esto va más allá de su carrera: "Es para los que llegaron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo pudiera anotar un touchdown. Esto es por mi gente y nuestra historia". El boricua incluso retó a los críticos anglosajones sugiriéndoles que "tienen tiempo para aprender español" antes de su gran noche, consolidando así el idioma y la cultura latina no como un invitado, sino como el nuevo estándar del entretenimiento mundial.

Para quienes esperan ser testigos del nuevo momento histórico del Super Bowl pueden sintonizar la señal de Mediriano TV este 8 de febrero.

