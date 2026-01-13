El actor Timothy Busfield se entrega a las autoridades y enfrenta cargos por abuso a menores: detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

Timothy Busfield, de 68 años, se entregó voluntariamente a las autoridades en Albuquerque el martes 13 de enero de 2026, cuatro días después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Antes de su entrega, agentes de policía y del Servicio de Alguaciles de EE. UU. habían estado buscándolo sin éxito durante varios días. En declaraciones a las cámaras de TMZ momentos antes de entregarse, Busfield negó rotundamente las acusaciones: "Estas son mentiras, y no les hice nada a esos niños... Voy a enfrentar estas mentiras". Su abogado, Larry Stein, afirmó que su cliente quería entregarse desde el principio para "limpiar su nombre y reputación".

Los cargos y los detalles de las acusaciones

Busfield enfrenta cargos graves por dos delitos de contacto sexual criminal con un menor y un delito de abuso infantil. La orden de arresto se basa en las denuncias de dos hermanos gemelos que trabajaron como actores infantiles en la serie de Fox "The Cleaning Lady", donde Busfield ejercía como director y actor.

Según una declaración jurada policial de 12 páginas, los hechos presuntamente ocurrieron entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, mientras los niños tenían 7 y 8 años. Uno de los niños declaró a la policía que Busfield lo tocó en sus "partes íntimas" en varias ocasiones durante el rodaje. El documento señala que Busfield creó un ambiente de "juego" en el set, pidiéndoles a los niños que lo llamaran "Tío Tim" y comenzando con cosquillas que luego derivaron en tocamientos inapropiados. El mismo niño fue diagnosticado posteriormente con trastorno de estrés postraumático y ansiedad, sufriendo pesadillas sobre el incidente.

La defensa del actor y la investigación del estudio

Desde el principio, Busfield ha negado todas las acusaciones. En una entrevista con investigadores en noviembre pasado, sugirió que la madre de los niños actuaba por "venganza", alegando que estaba molesta porque sus hijos no fueron recontratados para la cuarta y última temporada de la serie. Según su testimonio, la actriz principal del programa, Élodie Yung, le habría advertido sobre esta supuesta motivación de la madre.

La productora de la serie, Warner Bros. Television, emitió un comunicado afirmando que toma las acusaciones "muy en serio" y que coopera con las autoridades. El estudio ya había realizado una investigación interna independiente tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2025. Dicha investigación, que analizó alegaciones específicas como que Busfield besó a uno de los niños en la cara en el camerino, no logró corroborar las acusaciones.

Antecedentes legales previos y reacción de la industria

Esta no es la primera vez que Busfield enfrenta acusaciones de naturaleza sexual. En 1994, una extra de 17 años de la película "Little Big League" lo acusó de agresión sexual, alegando que le sirvió alcohol siendo menor de edad. Busfield negó esas acusaciones, presentó una contrademanda por difamación y el caso terminó en un acuerdo económico privado. Un juez posteriormente ordenó a Busfield pagar $150,000 a los abogados de la acusadora.

El impacto profesional de las acusaciones actuales ha sido inmediato. NBC decidió retirar de su programación un episodio de "Law & Order: Unidad de Víctimas Especiales" (SVU) en el que Busfield tenía un papel como juez invitado, que estaba programado para emitirse esta semana. Por otro lado, su esposa, la actriz Melissa Gilbert (conocida por "La familia Ingalls"), desactivó su cuenta de Instagram poco después de que se conocieran las acusaciones. Un representante de Gilbert declaró que su enfoque actual es "apoyar y cuidar de su muy amplia familia" y que "respalda a su esposo".

